В Дубне весело и вкусно отпраздновали начало Масленицы

На площади Космонавтов в Дубне прошел праздник «Встреча Масленицы», который оставил у всех присутствующих горожан незабываемые яркие впечатления.

На «Встрече Масленицы» горожане весело отмечали начало масленичной недели. Ее завершение жители округа смогут отпраздновать не менее масштабно. Мероприятие пройдет в Парке Семейного отдыха в воскресенье, 17 марта.

Встречать Масленицу становится уже доброй традицией для жителей округа Дубна. Праздник открывали так, как было принято у наших предков — масленичным балаганом. Гостям мероприятия предложили принять участие в изготовлении наряда для масленичного чучела.

Особенно постарались для горожан воспитанники спортивной школы «Дубна», которые организовали спортивно-развлекательную программу. Каждый мог продемонстрировать смелость и ловкость. Не отстали и творческие коллективы ДК «Октябрь». Они провели веселые игры и радовали участников подарками и зажигательными выступлениями.

«Особая благодарность детям, родителям и учителям школ №10 и №5», — сообщает администрация г.о. Дубна.

Завершилось празднество игровой театрализованной программой «Как Емеля Масленицу встречал».

Гостей мероприятия угощали вкуснейшими блинами и ароматным чаем, что придавало празднику особенной душевности и единства.

Мероприятие прошло весело. Собрались жители разных возрастов. Солнечная погода в этот день лишь напоминала о скором приближении весны.