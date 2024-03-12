В Дубне весело и вкусно отпраздновали начало Масленицы
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
На площади Космонавтов в Дубне прошел праздник «Встреча Масленицы», который оставил у всех присутствующих горожан незабываемые яркие впечатления.
На «Встрече Масленицы» горожане весело отмечали начало масленичной недели. Ее завершение жители округа смогут отпраздновать не менее масштабно. Мероприятие пройдет в Парке Семейного отдыха в воскресенье, 17 марта.
Встречать Масленицу становится уже доброй традицией для жителей округа Дубна. Праздник открывали так, как было принято у наших предков — масленичным балаганом. Гостям мероприятия предложили принять участие в изготовлении наряда для масленичного чучела.
Особенно постарались для горожан воспитанники спортивной школы «Дубна», которые организовали спортивно-развлекательную программу. Каждый мог продемонстрировать смелость и ловкость. Не отстали и творческие коллективы ДК «Октябрь». Они провели веселые игры и радовали участников подарками и зажигательными выступлениями.
«Особая благодарность детям, родителям и учителям школ №10 и №5», — сообщает администрация г.о. Дубна.
Завершилось празднество игровой театрализованной программой «Как Емеля Масленицу встречал».
Гостей мероприятия угощали вкуснейшими блинами и ароматным чаем, что придавало празднику особенной душевности и единства.
Мероприятие прошло весело. Собрались жители разных возрастов. Солнечная погода в этот день лишь напоминала о скором приближении весны.