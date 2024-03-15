В Дубне вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина посетила школу, которую окончила

Она поделилась главными принципами своей жизни с учениками физико-математического лицея имени академика Владимира Кадышевского.

Ирина поговорила с учениками школы и рассказала, как ставить перед собой цели и добиваться их.

«Ставь цель, прописывай маршрут. Нет ничего невозможного. Конечно, проще сидеть на диване и охать, что мой папа без административного ресурса, какой там мне первый канал. Нет! Идешь и делаешь», - подчеркнула Ирина Каклюгина.

У ребят была возможность задать ей вопросы и услышать на них профессиональные ответы.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что подобные встречи очень полезны для молодого поколения. Это дает возможность видеть в людях не только их успех, но и путь, который они прошли.

Известно, что здание учебного заведения было отремонтировано всего несколько лет назад. Дети учатся в новых светлых стенах обновленного лицея.