В Дубне запустили стратегическую сессию по развитию наукограда будущего

Стратегическая сессия по развитию города стартовала в подмосковной Дубне 8 ноября. Мероприятие проходит в рамках реализации соглашения между Агентством стратегических инициатив и ОИЯИ. Оно поможет найти комплексное видение будущего наукограда.

Дубна постоянно развивается по многим направлениям, становясь местом притяжения для работы и жизни. Примером может стать проект с бюджетом в 35 млрд рублей, в рамках которого новый виток развития получит Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ). Благодаря этому на работу привлекут тысячи научных сотрудников.

Открываются также новые предприятия особой экономической зоны, отмечается успехами университет «Дубна». Перечислять можно бесконечно, но все это говорит о необходимости работать на улучшение безопасности и комфорта в условиях прибывающего населения. На шаг ближе к этому как раз поможет стать стратегическая сессия, которая установит формат будущего города.

На мероприятии команда главы, народные избранники, представители ОИЯИ и градообразующих предприятий внесли свои идеи в комплексную концепцию будущего города. По итогу должен получиться также мастер-план с пошаговой инструкцией. Много инициатив было предложено группами по улучшению городской среды и социальной инфраструктуры, привлечению финансирования и опытных кадров, брендинге и туризме наукограда.

«Мы знаем, что Дубна это не только город науки, но и город высокого промышленного потенциала. Это говорит о престижности города и ставит перед нами ряд вызовов в том, чтобы сделать город комфортным, благоустроенным, современным», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Итоги сессии, как отметил глава муниципалитета, лягут в основу социально-экономического развития Дубны как наукограда до 2035 года.