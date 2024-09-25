В Дубне завершается ремонт спортивного зала в гимназии №3

Обновленный спортзал дубненской гимназии №3 в скором времени смогут оценить ученики и преподаватели: работы там завершены на 85%.

«В этом году нам удалось реализовать крупные проекты по ремонту образовательных и спортивных объектов. Самый большой — капитальный ремонт старейшей дубненской школы, но и важно отметить преобразования и в других учреждениях среди них школа №3, спортивный комплекс «Руслан», детские сады. Здесь либо уже закончены работы, либо выходят на финишную прямую», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Бригады подрядчика завершили штукатурные и малярные работы. Место подготавливают под укладку нового линолеума: специальное спортивное покрытие выбрано в цвет стен. Помещение будет обладать преимущественно синими оттенками.

Сейчас на месте раскатывают линолеум, чтобы он слежался и в дальнейшем ровно лег после нанесения разметки. В дальнейшем рабочие проведут реставрацию штакетника по просьбе руководства школы.

«То есть, до конца недели, как и предполагалось контрактом, работы будут выполнены в полном объеме», — пояснил представитель компании-подрядчика Василий Новиков.

Таким образом, уже в понедельник, 30 сентября, дети смогут начать занятия в комфортном обновленном спортивном зале.