В Дубне жители четырех домов вместе с главой обсудили благоустройство двора

Команда администрации Дубны провела встречу с жителями, чьи дворы попали в план благоустройства на этот год. Мероприятие состоялось 19 марта. В центре внимания оказалась территория у домов № 19, 21, 23 по улице Октябрьской и дома № 4 на улице Карла Маркса.

В этом году пространство ждет комплексное преображение. Подрядчики приведут в порядок парковочные карманы и проезды, обновят детскую игровую зону, смонтируют дополнительные фонари, высадят зеленые насаждения и установят малые архитектурные формы. Представители администрации города не просто рассказывали о планах, но и советовались с горожанами, выясняя, на какие детали стоит обратить особое внимание.

Собравшиеся озвучили несколько просьб. Одна из них касалась обустройства тротуара вдоль так называемой народной тропы, которую жители протоптали самостоятельно. Также прозвучало предложение установить камеры видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный регион».

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что получил от людей много наказов. По его словам, их будут решать постепенно, чтобы к концу летнего сезона создать на этом участке по-настоящему комфортную среду.

Приступить к работам планируют сразу после наступления тепла. Всего в текущем сезоне в наукограде приведут в порядок пять дворовых территорий.