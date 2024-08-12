В Дубненских образовательных учреждениях продолжаются ремонтные работы

В школах и детских садах, расположенных на территории городского округа Дубна, продолжается подготовка к новому учебному году.

Капитальный ремонт в нынешнем году проходит одновременно в нескольких учебных учреждениях, которые расположены на Левом берегу. Проводится реконструкция школы №1 г. Дубны, которая считается старейшей в городе, и центра дополнительного образования «Дружба».

Во многих учебных заведениях различного уровня проводят локальные ремонты. Так, ремонт санузлов в детском садике «Тополек» уже завершается. Специалисты обновили в здании плитку, установили новую сантехнику и заменили электрику в санузлах.

Локальный ремонт прошел в «Теремке». Бригада квалифицированных рабочих провели работы в спальне, группе, раздевалке, буфете и санузле для младшего школьного возраста.

В гимназии №8 к началу нового учебного года обновили санузлы, установили новые двери, провели частичный ремонт помещений, прилегающих к спортзалу.