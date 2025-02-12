В Дубну завезли детали для установки современного водогрейного котла

Водогрейные и паровые котлы, которые расположены на левобережной части города, эксплуатируют на протяжении 40-50 лет. В 2025 году специалисты займутся модернизацией всей системы. В частности, появится новый третий водогрейный котел. Кроме того, один паровой будет полностью заменен. Первая партия необходимых для работы деталей уже доставлена в округ.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

«Сегодня для нас, работников котельной, для города, важный и радостный день. Свершилось то, чего ждали почти 15 лет», — отметил начальник участка котельной № 3 Александр Фомичев.

Жилая застройка в левобережном районе активно расширяется. Как следствие, котельная работает на предельной тепловой нагрузке. Это стало еще одной причиной, по которой было принято решение о модернизации. В рамках запланированных работ будет построен третий котел, который позволит повысить надежность и стабильность теплоснабжения. В настоящее время проблемы наиболее заметны, когда температура опускается ниже 20 градусов.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

«В этом году благодаря поддержке Правительства региона мы, наконец, установим новый водогрейный котел и поменяем один из трех паровых котлов», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Оставшееся оборудование, необходимое для сбора нового котла, доставят в наукоград в ближайшие дни. В Дубну уже прибыла группа монтажников. Специалисты готовы к началу работ.