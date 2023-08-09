В Думе предложили перестать наказывать за старые посты в социальных сетях

Депутат Государственной Думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил перестать наказывать граждан России за устаревшие посты в социальных сетях. Его слова передает издание РБК .

Даванков считает, что нужно внести поправки в КоАП, и не наказывать граждан, если с момента публикации в сети прошло от 60 до 90 дней, как и это происходит с большинством нарушений, совершенных за пределами Интернета.

Это означает, что гражданин не будет наказан за пост, если его попытаются привлечь к ответственности по прошествии данного срока.

Даванков указал на то, что с нынешним законодательством можно привлекать граждан за посты любой давности, даже если они уже сами успели забыть о совершенном нарушении.