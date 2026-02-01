«В душе мне лет 40»: Лариса Долина раскрыла секрет молодости на юбилейном концерте

Певица, отмечающая 70-летие, призналась, что внутренне не ощущает свой паспортный возраст.

«Да, 70 лет, но я себя не чувствую на эти годы. Желаю всем таких же чувств, какие я в себе сохранила. Дело не в том, какой возраст у нас в паспорте, а дело в том, как мы живем и какой возраст мы ощущаем. Мне лет 35-40. А почему бы и нет?» — сказала она со сцены.

Эти слова стали одним из ключевых моментов концерта «Юбилей в кругу друзей», ставшего для Долиной первым большим сольным проектом в текущем году. Артистка сделала акцент на том, что истинная молодость измеряется внутренним состоянием, энергией и отношением к жизни, а не цифрами в документах, передает словам артистки корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Долина может лишиться недвижимости в Латвии из-за нового закона.