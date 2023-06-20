В двух микрорайонах Ленинского городского округа улучшат условия для пешеходов

Например, люди просили обустроить дорожку к Видновской клинической больнице, которая проходит от дома № 6 на улице Лесная. Дорожка пользуется популярностью: жители не только проходят по ней к больнице, но и гуляют, идут к остановке общественного транспорта. Кроме того, жители просили проверить мост через овраг. Опоры моста в хорошем состоянии, но вот покрытие нужно заменить. Также поступали просьбы поставить вдоль дорожки скамейки и организовать систему освещения. Глава Ленинского городского округа обещал изучить возможность перевода объекта на баланс муниципалитета и учесть все пожелания.

Еще один объект – жилой комплекс «Зеленые аллеи». Здесь на повестке – пешеходное сообщение между застройкой второй очереди и городским центром.

«Обустроим спуск от дома №11 к проезжей части, организуем в этом месте пешеходный переход, благоустроим участок дорожки до входа в Центральный парк», - подчеркнул Алексей Спасский.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Ленинский ]

Глава Ленинского городского округа уточнил, что работы будут завершены в течение лета. Кроме того, будет изучаться вопрос о создании тротуара у дома № 11.