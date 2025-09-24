В двух российских аэропортах сняты временные ограничения
Фото: [Медиасток.рф]
Временные ограничения в нескольких российских городах сняли в утренние часы в среду, 24 сентября. Об этом в своем телеграм-канале написал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Воздушное сообщение было восстановлено в двух российских аэропортах, находящихся в Уфе и Оренбурге. Соответствующей информацией поделился представитель Росавиации в 10:07 по московскому времени. О введенных временных ограничениях уведомили в 6:59 (Оренбург) и 9:42 (Уфа). Сообщается, что они вводились для обеспечения безопасности полетов. Другие подробности не приводились.
