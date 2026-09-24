В Подмосковье начались проверки готовности коммунальных служб к зимнему периоду
Коммунальные службы Подмосковья проверят на готовность к зиме
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье начались проверки готовности коммунальных служб к зиме. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Начали выезжать в городские округа для оценки ситуации по подготовке к осенне-зимнему периоду — проводим мониторинг и смотры спецтехники, заключаем дополнительные контракты на аренду необходимого оборудования», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.
Инспекторы проверяют исправность техники, наличие договоров на ремонт транспорта, укомплектованность штата, наличие расходных материалов и запчастей, обеспечение уборочным инвентарем.
Также в регионе будут определены места временного складирования снега. По итогам проверок в области составят рейтинг готовности муниципалитетов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье к зиме подготовили около 3 тыс. котельных и 11 тыс. км теплосетей.