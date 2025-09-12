В двух российских городах возобновили авиасообщение

После снятия ограничений аэропорты Иваново и Ярославля вернулись к обычному графику работы. Безопасность полетов оставалась приоритетом. Об этом в своем телеграм-канале написал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорты Иваново и Ярославля возобновили работу в штатном режиме. Введенные в ночные часы ограничения на прием и отправку самолетов были связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов. О снятии мер стало известно в 9:50 по московскому времени.

Сообщается, что один самолет, направлявшийся в Ярославль, был перенаправлен на запасной аэродром во время действия ограничений. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о проверке готовности систем оповещения.