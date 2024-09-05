В двух школах Наро-Фоминского округа открыли новые центры «Точек роста»

Научная и технологическая направленности «Точек роста» теперь доступны для детей в Селятино и Софьино. Там торжественно открыли центры, которые помогут воспитанникам получить всестороннее и качественное образование.

Вместе с директорами, родителями и почетными гостями открытие посетила замглавы округа Светлана Малыхина.

Центры открыли в Селятинской школе №2 и Софьинской школе. Там будут давать обширные знания по ряду предметов, которые вошли в научный и технологический профили. Это ОБЖ, «Информатика», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «Технология». Главное, что детям предоставят высокотехнологичное оборудование, роботов-манипуляторов, технику для программирования, современные лаборатории и опытных педагогов, которые увлекут воспитанников в мир науки.

Пришедшие на открытие смогли оценить цифровое и лабораторное оборудование, пройти практикум по физике, провести химические эксперименты и многое другое. Все прошло в рамках организованных педагогами мастер-классов. Все убедились, что центры станут достойным местом для всестороннего образования детей и, возможно, определят их будущую профессию.

Отметим, сами центры — это структурные подразделения в школах, которые доступны как жителям городов округа, так и отдаленным поселениям. Наро-Фоминский городской округ может похвастаться 15 такими точками в разных учреждениях. Центры открывают в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».