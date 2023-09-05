В Дзержинске возникло факельное горение на заводе «Сибур»

Стало известно, что на заводе Сибур, расположенном в Дзержинске, произошел пожар, вызванный нарушением технологического процесса. Пресс-служба регионального главка МЧС РФ поделилось информацией с журналистами о том, что на данный момент никакой угрозы нет.

Однако пользователи соцсетей уже могли увидеть в интернете снимки, на котором столб дыма поднялся над заводом «Сибура». Согласно данным, полученным от ГУМЧС, сообщение о возникновении факельного горения на предприятии поступило во вторник, пятого сентября, с утра.

«Пожарные подразделения привлекались по III рангу пожара», согласно информации пресс-службы. Угроза распространения не последовала.