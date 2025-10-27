В эфире «Радиостанции судного дня» прозвучали слова «блохороши» и «семень»

С начала понедельника радиостанция УВБ-76 передала два новых загадочных сообщения, передает Телеграм-канал «УВБ-76 логи».

В 12:54 по московскому времени 27 октября в эфире прозвучало слово «семень». В 14:20 было упомянуто «блохороши».

Традиционно сообщения станции представляют собой комбинации цифр, букв и редких слов. Интересно, что слово «семень» ранее не появлялось в ее эфире.

УВБ-76 — это военная радиостанция, разработанная в 1970-х годах. В повседневном режиме она транслирует монотонный жужжащий сигнал, что привело к ее неформальному прозвищу «Жужжалка».