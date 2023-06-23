В египетском отеле поляк напал на россиянина

Все случилось в отеле Lotus Bay Beach Resort в регионе Сафага, где по путевке от туроператора отдыхали туристы из России. 23 июня россиянин с семьей отправился на обед, в очереди позади семьи оказался отдыхающий из Польши. Как рассказал россиянин, конфликт начался, когда его сын аккуратно прошел мимо поляка, а тот начал оскорблять всю семью и кричать на детей, интурист даже велел русской семье убираться.

Кончился конфликт тем, что поляк набросился на россиянина, при этом нападавший был трезв, просто агрессивно настроен. Сам россиянин отметил, что все могло перейти в поножовщину, но драку остановила его жена.

Турист также сообщил, что в отеле много отдыхающих из разных стран, но никто больше не проявлял признаков агрессии к россиянам.