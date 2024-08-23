В Егорьевске до конца 2024 года преобразят 8 детских площадок

Новые, современные и безопасные детские площадки появятся в Егорьевске по ряду адресов. Модернизацию и обновление элементов проводят в рамках госпрограммы «Формирование современной и комфортной городской среды».

На местах, где в скором времени появятся обновленные игровые пространства, завершают подготовку асфальтобетонного основания. В планах проведение монтажа оборудования, лавочек, урн, стендов и многого другого. По просьбе жителей меняют устаревшее на новое, например, такие изменения проводят во дворе дома №5 3-го микрорайона.

Площадка, что будет обновлена у дома №20 во втором микрорайоне, будет заполнена множеством игровых элементов. Появятся качели, горка, лабиринты и турники для всех желающих. Все преображенные зоны сделают максимально безопасными: с прорезиненным покрытием и видеонаблюдением, подключенного к системе «Безопасный регион».

Одни из самых крупных и заполненных площадок появятся в 1-м микрорайоне и селе Раменки. Размер первой составит 300 кв. метров, а второй — 450 кв. метров.

Работы проводят и по необходимости корректируют с учетом просьб жителей.

«Также на приемах в формате выездной администрации, которые проходят ежемесячно жители высказывают свои пожелания. Мы обрабатываем все обращения, формируем адресный перечень на этом основании», — отметила главный эксперт отдела благоустройства Управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации г. о. Егорьевск Ксения Коченда.

Примечательно, что некоторые работы идут в округе с опережением графика. Подрядчик оперативно действует на улицах Карла Маркса и Кузнецкой. Есть вероятность, что площадки по этим адресам будут готовы даже раньше срока.