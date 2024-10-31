В Егорьевске на крыше Хлудовской фабрики может появиться смотровая площадка

Фильм рассказывает о том, как жители Калининграда, Самары, Сысерти, Ярославля и Егорьевска объединялись вместе для благоустройства родных населенных пунктов. В период, когда заводы и фабрики уже не работали, их опустевшие здания требовали внимания к себе. Люди вдохнули в них новую жизнь. В съемках приняли участие авторы проектов-победителей конкурса «Индустриальный эксперимент», владельцы и управляющие зданий, музейные сотрудники и эксперты. Режиссер картины — Никита Кононов.

Премьерному показу предшествовала дискуссия «Культура — промышленный масштаб», в которой приняли участие исследователи социокультурных и городских процессов, практики. После демонстрации фильма состоялась сессия вопросов и ответов, в которой участвовала руководитель проекта «Хлудовские ракушки» директор Егорьевского историко-художественного музея Наталия Николаевна Артемова.

Разработку проекта начали в прошлом году. Так, сотрудники Егорьевского музея разработали концепцию освоения городского квартала на левом берегу реки Гуслицы. В этом им помогли знания о династии Хлудовых и промышленного развития края.

«Представлена визуализация концепции нескольких секторов здания в 3D, в том числе музейного сектора. Все накопленные исследования собраны в мультимедийном альбоме и демонстрируются в новом отделе истории Егорьевского музея. Готовы 3D пролеты в главные корпуса фабрики, цеха, казармы, больницы. Познакомиться с результатами этой работы можно в зале «Город промышленный. Город торговый» в отделе истории Егорьевского историко-художественного музея», — рассказали в администрации Егорьевского историко-художественного музея.

Концепция предполагает открытие детско-юношеского, гастрономического и гостиничного сектора. Не исключено, что на крыше фабрики появится смотровая площадка, с которой можно будет внимательно рассмотреть старую часть города. С ее проектом можно ознакомиться на портале музея ПроЕгорьевск.