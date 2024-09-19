В Егорьевске начали реконструкцию сквера «60 лет Победы»

Рабочие установили ограждения по периметру территории будущей строительной площадки. Специалисты приступили к демонтажу фонтана. После реконструкции фонтан останется в парке, но преобразится в форму звезды. Локация станет одной из самых ярких точек городского сквера.

Концепция благоустройства парка по итогам VIII Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях была высоко оценена. Неудивительно, что сквер «60 лет Победы» — это точка притяжения горожан и гостей округа. В парке часто проводят развлекательные мероприятия. После реконструкции появятся новые локации для реализации культурных программ. Кроме того, специалисты установят современные детские игровые и спортивные площадки, зону отдыха. Горожане положительно реагируют на будущие изменения в парке.

«Много раз видела рендеры проекта. Выглядит впечатляюще — фонтан, детские площадки. Слышала, что там разместят и стенды с информацией об истории города. Будем ждать, когда все сделают, чтобы оценить перемены», — говорит жительница Егорьевска Инна Давыдова.

На территории парка станет еще больше цветочных клумб, дополнительно появятся деревья и кустарники. В сквере уложат новую брусчатку.