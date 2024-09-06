В Егорьевске наградили юношей, которые спасали людей при пожаре в Юрцово

Возгорание произошло в квартире многодетной семьи из 10 человек вечером 31 августа в деревне Юрцово. Мать и дети выбежали на балкон своей квартиры, расположенной на четвертом этаже. Они кричали и просили о помощи. Местные жители в первую очередь вызвали пожарных. Они не растерялись и до приезда спасателей искали способы, как помощь пострадавшим.

Недалеко от дома находились юноши Кирилл Петухов, Никита Казак, Иван Свирин и Иван Борисов. Мужественность ребят позволила оперативно эвакуировать из квартиры несколько детей, жильцов из соседних помещений и трех собак. Однако спасителей также доставили в Егорьевскую больницу с остальными погорельцами. Юноши надышались угарным газом.

«Я подбежал к дому, там люди стояли с покрывалами. Я когда голову поднял, ребенок уже летел, я выставил руки, он попал мне в руки, меня придавило вместе с ним, ну я передал его кому-то и побежал дальше помогать тушить», — поделился Никита Казак.

Юноша намерен поступить в учебный центр МЧС в Подольске.

«Горжусь сыном. Нам сообщили только когда сын уже был в больнице. Он сказал не звонить маме, потому что мама будет переживать. Очень рада за него, и думаю, что любой поступил бы так же», — сказала мама одного из героев Наталья Путина.

Трагедия стала причиной гибели трех детей и их матери. Если бы молодые люди и остальные очевидцы не оказали помощь пострадавшим, количество жертв могло возрасти.

«Очень важно, чтобы люди знали, о таких героях, о таких простых ребятах. С одной стороны, вы как все, но с другой, когда нужно быть рядом, когда нужно поддержать и оказать помощь, вы в первых рядах. За это вам огромное спасибо», — поблагодарил ребят глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Председатель Совета депутатов округа Михаил Лавров заявил, что считает поступок ребят героическим. Юноши — достойный пример для молодого поколения.

Ребят наградили почетными грамотами главы муниципалитета и Совета депутатов округа, а также презентами от Егорьевских предприятий. Руководитель Егорьевской добровольной народной дружины, заместитель общественной организации «Русская община» Александр Анохин вручил сертификаты на приобретение спортивного инвентаря. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы в городском округе Егорьевск Олег Кашаев выразил слова благодарности родителям ребят. Он считает, что юношей необходимо также отметить наградами от МЧС.

По данным ГСУ СК РФ по Московской области, было возбуждено уголовное дело. Олег Вячеславович сообщил, что следствие по данному делу продолжается. Одна из версий — взрыв аккумулятора внутри квартиры.