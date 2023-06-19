В Егорьевске наградили отличившихся медиков

Профессиональный праздник медиков в Егорьевске был отмечен теплыми поздравлениями главы городского округа Дмитрия Викулова и председателя Совета депутатов округа Михаила Лаврова.

Торжественное собрание в ДК имени Конина прошло в непринужденной атмосфере. Благодарственные письма, грамоты, цветы от областного Минздрава, депутата Госдумы Никиты Чаплина и местной власти под бурные аплодисменты вручены более 40 специалистам отрасли. Дмитрий Викулов поблагодарил всех собравшихся за преданность благородному делу.

«В ваших руках — жизнь и здоровье людей», — подчеркнул глава округа.

Всего в Егорьевске медицинская отрасль объединяет 1300 человек.

Напомним, недавно в городском округе чествовали работников завода по производству лекарственных препаратов «Гедеон Рихтер».