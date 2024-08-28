В Егорьевске откроют две новые интерактивные экспозиции о жизни города в 18 столетии

В субботу, 7 сентября, в 14.00 на музейной площади в Егорьевске состоится костюмированное историческое действо с мастер-классами. В воскресенье, 8 сентября, жителей и гостей округа приглашают посетить две новые интерактивные экспозиции о жизни города в 18 столетии.

В отделе истории Егорьевского историко-художественного музея завершили настройку интерактивной экспозиции еще в двух залах, расположенных на втором этаже.





Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Егорьевск ]

Автором идеи создания экспозиций выступил дизайнер Максим Озерников. Свои предложения также внес главный художник Егорьевского историко-художественного музея Игорь Черняев. Экспозиция и экспонаты позволяют узнать интересные факты из истории Егорьевска, который в 1778 году создали по указу императрицы Екатерины Великой.

Посетители выставки могут виртуально не просто прогуляться по улицам города 18 столетия, но и пообщаться с потомками. Местный чиновник из банка расскажет о ситуации в городе, а продавец на ярмарке предложит ознакомиться с новинками. Отдельные локации посвящены открытию железной дороги и быту рабочих Хлудовских фабрик.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Егорьевск ]

О насыщенной культурной жизни Егорьевска той эпохи можно узнать в соседнем зале музея. Когда-то в городе впервые появились прогимназии и училища. У гостей появится возможность понаблюдать за жизнью городского головы Никифора Бардыгина и помочь его сыну Михаилу заняться благоустройством населенного пункта.

Вплоть до начала Первой мировой войны в Егорьевске вело деятельность спортивное «Сокольническое общество». Узнать о нем подробнее в музее можно из викторин и программы на планшете. Актеры расскажут посетителям о постановках и театральных кружках.

Экспозиции охватили также события 20 столетия. В музее представлены истории о родовых династиях муниципалитета, о подвигах современных горожан, о значимых достижениях.