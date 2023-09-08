В Егорьевске открыли две новые детские площадки

Глава подмосковного Егорьевска Дмитрий Викулов сообщил об открытии новых детских площадок, которые построили по губернаторской программе. Этой новостью глава муниципалитета поделился в социальных сетях.

Одну из площадок открыли на Советской улице, а вторую в третьем микрорайоне. Площадь каждого из новых объектов инфраструктуры составляется 450 «квадратов», обе оснащены любимыми детьми элементами для игр: качелями, каруселями и даже лабиринтами. Все соответствует актуальным требованиям безопасности, уверил Викулов.

Так, каждая площадка оснащена эластичным покрытием, чтобы уменьшить риск детских травм, а территории для прогулок оснащены камерами, которые подключены к системе «Безопасный регион». Глава Егорьевска уверен, что самым юным жителям городского округа и их родителям понравятся новые площадки.