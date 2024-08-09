В Егорьевске по просьбам жителей открыли современную спортивную площадку

В 4-м микрорайоне Егорьевска торжественно открыли обновленную спортивную площадку. Запрос на реконструкцию поступил от местных жителей.

На территории спортивной площадки песок заменили искусственным покрытием, чтобы облегчить занятия и создать более безопасные условия. Кроме того, установили ворота, ограждение и сетку. Появление обновленной спортивной зоны — это комплексная работа администрации округа и Совета депутатов. Благотворительный фонд г.о. Егорьевск оказывал материальную поддержку.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Егорьевск ]

На церемонии открытия присутствовал глава округа Дмитрий Викулов, который пожелал юным спортсменам вести активный образ жизни и добиваться поставленных целей. Председатель Совета депутатов г.о. Егорьевск Михаил Лавров присоединился к поздравлениям. В прошлом году депутат встречался с местными жителями, которые собрались ремонтировать площадку. Теперь их желание реализовано.

На обновленном поле сразу прошел первый матч. Воспитанники футбольного клуба «Витязь» 2017 года рождения продемонстрировали высокий уровень подготовки. Ребята из Спортивно-молодежного центра «Щит и меч» подтвердили звание самых спортивных.

Участники открытия, тренеры, спортсмены и родители положительно оценили итог восстановительных работ и поблагодарили за внимание к социальным проблемам муниципалитета.