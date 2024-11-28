В Егорьевске продолжают работы по реконструкции сквера «60 лет Победы»

Сейчас на площадке трудятся 10 строителей. Задействованы 4 единицы спецтехники. Часть работ планируют завершить к концу текущего года.

В Егорьевске полным ходом идет реконструкция сквера «60 лет Победы». Работы начались в сентябре и продлятся в следующем году. Глава Городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов посетил объект и отметил качественное выполнение работ, а также соблюдение графика подрядчиком.

Демонтаж старых конструкций завершен, сохранена существующая растительность. Активно ведется прокладка коммуникаций, о чем главе округа рассказал руководитель проекта Алексей Агафонов. Ее планируют завершить к новому году.

Строительная площадка огорожена в целях безопасности, для пешеходов обеспечен доступ к двум переходам и тротуару. Там же висит объявление о возможности обхода.

По словам начальника отдела благоустройства Егорьевской администрации Никиты Рыкова, после реконструкции в сквере установят новые детские площадки (три вместо двух), зоны для отдыха, спорта и общественных мероприятий, а также фудкорт.

Тематика сквера, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сохранится. Даже новый фонтан будет выполнен в форме звезды. Глава муниципалитета призвал горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Сквер «60 лет Победы» носит гордый титул победителя Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.