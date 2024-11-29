В Егорьевске родителям учеников рассказали о ходе ремонта в Георгиевской гимназии

В городском округе Егорьевск провели встречу с родителями учащихся Георгиевской гимназии, чтобы оповестить их о ходе капитального ремонта здания начальной школы.

На встрече присутствовали заместитель главы г.о. Егорьевск Сергей Евстигнеев, начальник управления градостроительной деятельности администрации Сергей Иллюминарский и директор гимназии Вера Жиденькова. Они подробно рассказали родителям, как проходит капитальный ремонт в здании на улице Парижской Коммуны.

Так, Сергей Иллюминарский проинформировал о ежедневных планерках, которые проходят на строительном объекте. Это позволяет специалистам контролировать сроки выполнения всех этапов ремонта. Основные демонтажные работы будут завершены до конца декабря.

Работы выполняют в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». В настоящее время на строительном объекте находится 26 строителей.

В проект также внесен перечень дополнительных работ, например, замена деревянных перекрытий между этажами и чердачным помещением на железобетонные. Следующим этапом работы станет ремонт кровли и фасада, перепланировка внутренних помещений и пищеблока. Специалисты также заменят все имеющиеся в здании инженерные коммуникации, проведут монтаж системы вентиляции, пожаротушения и видеонаблюдения.

После ремонта учебные классы за счет увеличения площади станут более просторными, чем были ранее. Произойдут и другие изменения. Так, в начальной школе откроется центр детских инициатив и зоны отдыха для ребят. Преобразится и территория возле школы: установят детскую и спортивную площадки безопасным покрытием, подготовят площадку для проведения торжественных линеек, обустроят тротуары. Предусмотрены также небольшая парковочная зона, новое ограждение по периметру, дренажная система.

На время выполнения работ 275 учеников начальной школы продолжают обучение в зданиях гимназии на ул. Октябрьской, в школах №2 и №9. Занятия проходят в первую смену. Согласно установленным срокам, они смогут вернуться в родные классы в новом учебном году. Ремонт планируют завершить в августе 2025 года.