В Егорьевске сооружают большой игровой комплекс для детей

Отличный подарок скоро получат жители микрорайона № 3 в Егорьевске. В рамках программы губернатора здесь на радость детям и родителям будет установлен современный многофункциональный игровой комплекс.

Возведение площадки для здорового досуга стало возможным благодаря жителям, которые обратились с соответствующей просьбой в администрацию городского округа. Обращение было оперативно рассмотрено, и разработка территории микрорайона была включена в специальную программу по благоустройству.

Игровой комплекс с безопасным покрытием разместится на площади 450 «квадратов». Кроме того, станет удобнее парковать личные автомобили. Двор станет уютнее за счет посадок зеленых насаждений. Ход работ уже проверил глава Егорьевска Дмитрий Викулов с представителями службы единого заказчика и жителями.

В микрорайоне № 3, наряду с игровым комплексом, будет устроена и детская площадка. Работы по благоустройству спортивно-игровых зон должны завершиться в самом скором времени.