В Егорьевске стартовали масштабные работы по замене теплосетей на улице Антипова
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Егорьевск]
В городском округе Егорьевск стартовали работы по замене теплосетей на улице Антипова.
Специалисты проводят комплексную работу. Сначала выполнили гидравлические испытания, которые позволили выявить утечку на участке магистральной теплосети.
Для устранения неполадок было решено заменить трубопровод. Специалисты еще до остановки квартальной котельной выполнили подготовительные работы перед заменой труб: с территории тепловой трассы убрали грунт. Котельная обслуживает четыре микрорайона города и часть прилегающих к ним улиц. В домах временно отсутствует горячее водоснабжение.
Работы выполняют одновременно две бригады, в каждой из которых по четыре специалиста. В их распоряжении находится три единицы техники. Специалисты демонтируют старые трубы. Чтобы не заграждать проход жильцов, трубы сразу вывозят. Непосредственно укладка новых труб начнется в ближайшие дни. Трубы выполнены из износостойких и экологически чистых материалов.
«Работы проходят при четком взаимодействии подрядчика с администрацией городского округа и Егорьевскими инженерными сетями. На месте работ вместе с городским прокурором Алексеем Савельевым побывали начальник Управления ЖКХ Евгения Шальнева и главный инженер Егорьевских теплосетей Владимир Бродин. Они отметили набранный при старте темп работ и пожелали руководителю подрядной организации не сбавлять его до полного выполнения задачи», — сообщили в Администрации городского округа Егорьевск.
Масштабность работ не отразится на своевременном начале отопительного сезона. Работы ведутся во время планового ежегодного отключения ГВС, окончание планируется в отведенный двухнедельный срок. Горячую воду запустят в соответствии с ранее установленным графиком, однако работы на объекте будут продолжены. Подрядная организация, кроме замен труб, обязана также восстановить территорию.