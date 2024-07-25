В Егорьевске стартовали масштабные работы по замене теплосетей на улице Антипова

Для устранения неполадок было решено заменить трубопровод. Специалисты еще до остановки квартальной котельной выполнили подготовительные работы перед заменой труб: с территории тепловой трассы убрали грунт. Котельная обслуживает четыре микрорайона города и часть прилегающих к ним улиц. В домах временно отсутствует горячее водоснабжение.

Работы выполняют одновременно две бригады, в каждой из которых по четыре специалиста. В их распоряжении находится три единицы техники. Специалисты демонтируют старые трубы. Чтобы не заграждать проход жильцов, трубы сразу вывозят. Непосредственно укладка новых труб начнется в ближайшие дни. Трубы выполнены из износостойких и экологически чистых материалов.

«Работы проходят при четком взаимодействии подрядчика с администрацией городского округа и Егорьевскими инженерными сетями. На месте работ вместе с городским прокурором Алексеем Савельевым побывали начальник Управления ЖКХ Евгения Шальнева и главный инженер Егорьевских теплосетей Владимир Бродин. Они отметили набранный при старте темп работ и пожелали руководителю подрядной организации не сбавлять его до полного выполнения задачи», — сообщили в Администрации городского округа Егорьевск.

Масштабность работ не отразится на своевременном начале отопительного сезона. Работы ведутся во время планового ежегодного отключения ГВС, окончание планируется в отведенный двухнедельный срок. Горячую воду запустят в соответствии с ранее установленным графиком, однако работы на объекте будут продолжены. Подрядная организация, кроме замен труб, обязана также восстановить территорию.