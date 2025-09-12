В Егорьевске торжественно открыли обновленный сквер «60 лет Победы»

Этот значимый объект был удостоен победы во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Работы по его благоустройству стартовали в прошлом году, и сегодня участники процесса – представители администрации округа, команда проектировщиков, строители и другие специалисты – получили возможность оценить результат своего труда.

Торжественную церемонию открытия сквера провели глава округа Дмитрий Викулов, председатель местного Совета депутатов Михаил Лавров и председатель Комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Мособлдумы Максим Коркин. В мероприятии приняли участие представители Совета ветеранов, егорьевских благочиний, Ассоциации героев СВО, Молодой Гвардии Единой России, Юнармии, Движения первых и других общественных организаций, а также местные жители, которых особо поблагодарили в этот день, ведь именно их голос определил облик обновленного сквера.

«От имени всех жителей муниципального округа Егорьевск и от себя лично выражаю искреннюю благодарность Губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержку и содействие в реализации проекта — победителя восьмого Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Этот замечательный подарок наш город получил в особенный, знаменательный год – Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это стало символом преемственности поколений, данью уважения героическому прошлому и заботой о благополучном будущем егорьевцев», — отметил глава м.о. Егорьевск Дмитрий Викулов.

Более 25 тысяч егорьевцев отважно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, и теперь память об их подвиге получила новое воплощение в самом сердце города. Сквер – это не просто место отдыха, а настоящий народный мемориал, созданный благодаря созидательному труду. Двадцать лет назад, в 2005 году, в его открытии были задействованы многие ветераны и труженики тыла. Сегодня в Егорьевске в живых осталось всего три участника Великой Отечественной войны, поэтому память о поколении героев приобретает все большую ценность с каждым днем . Каждая деталь обновленного сквера – от торжественной звезды фонтана, символизирующей Победу, до информационных стендов, от праздничной иллюминации до аллей, украшенных красными кленами – подчеркивает глубокую связь времен и нашу общую причастность к истории.

Особую радость обновленное пространство приносит детям, для которых оборудованы современные игровые зоны. Обновления порадовали и сотрудников Молодежного центра «Маяк», расположенного неподалеку – сквер станет отличной площадкой для проведения молодежных мероприятий. На открытие собрались не только жители близлежащих домов, но и гости города, привлеченные интересной локацией. Это неудивительно, ведь каждая деталь продумана с особым вниманием. Автор концепции Наталья Агеева подчеркивает, что архитекторы уделяли внимание каждой мелочи. Скамейки установлены таким образом, чтобы помешать людям выходить на газон, тротуары на поворотах имеют плавные изгибы, исключая необходимость совершать резкие повороты, как это часто встречается.

«Это был первый микрорайон, в который въехали жители, и мы постарались создать такую обстановку, чтобы им было комфортно и удобно, чтобы они чувствовали себя как дома», — поделилась Наталья Агеева.

Специалисты признают, что задача выполнена успешно. Сквер открыт, и продолжается работа по благоустройству проспекта Ленина. У Центра внешкольной работы уже появились детская и спортивная площадки, сцена, и уложен новый тротуар. А впереди – новые проекты. Недавно Егорьевск вновь стал победителем конкурса малых городов и исторических поселений, и его жителей ожидает благоустройство набережной реки Гуслицы.