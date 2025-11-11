В Егорьевске в гимназии открыли Парту Героя в память о погибшем участнике СВО

Степан Лиманский ушел на службу по контракту одним из первых в 2022 году. Тогда не было программ набора, было только чувство ответственности за будущее страны. Чувство, которое сегодня объединяет миллионы людей на фронте и в тылу.

«Пойду защищать сына Арсения», - сказал он своей семье. Во время боя под Херсоном он спас экипаж горящего танка. Выполняя боевые задачи под Новомихайловкой в Донецкой народной республике, 10 июня 2024 года Лиманский погиб

«У него было трудное детство, он жил с мамой и бабушкой, у него не было отца. То есть некому было подать пример, как поступать. И он всегда решал как мог. И уже его поступок послужит правильным примером для его сына», — делится одноклассник Степана Андрей Толстов.

Семье Лиманского вручили Орден Мужества, а сыну Арсению предоставили почетное право первым сесть за Парту Героя. Заместитель главы округа Сергей Ежов заверил, что память о погибших защитниках Родины будет передаваться из поколения в поколение.

Всего в Егорьевске более 20 Парт Героя. В дальнейшем ими смогут пользоваться школьники, отличившиеся в учебе и общественной жизни. Парты героев устанавливают в рамках партийных проектов "Единой России" - "Новая школа" и "Историческая память"