В Егорьевске в рамках проекта «Собирай город» создали макет башни Нежегольска XVII века

В городском округе Егорьевск стартовала занимательная программа «Собирай город», в ходе которой участники создают исторические макеты. Первым собрали башню города-крепости Нежегольск XVII века. Историко-архетиктурное мероприятие организовали Туристско-информационный центр «В Егорьевск» и Исторический парк «Белгородская черта».

Почти 30 человек приняли участие в проекте.

Макет собирали ребята из Егорьевской семейной школы им. Н.М. Бардыгина, воскресной школы «Фавор», а также прихожане и настоятель Александро-Невского храма. На самом первом уроке участники за 45 минут собрали башню города-крепости, реальные остатки которого находятся на восточной окраине села Нежеголь в Белгородской области.

Перед сборкой провели подробные лекции и показали проекцию будущего строения. Рассказали все про функционал, принципы сборки, необходимые элементы и другие нюансы. Велась слаженная работа командами. Совсем юным участникам достались простые конструкции, взрослые взяли на себя более сложные. Например, они собирали деревянный балкон-галерею кругового боя. В самом конце создания макета провели монтаж кровли и караульной башни, создали место под флаг.

Фото: [ В Егорьевск: Туристско-Информационный Центр ]

«Этим проектом мы выражаем поддержку и солидарность героическим жителям и защитникам Белгорода! Вместе — победим!», — заявили в Туристско-информационном центре «В Егорьевск».

Также поблагодарили «Белгородскую черту», 1-е Егорьевское благочиние и участников, которые проявили высокую активность и интерес к мастер-классу.