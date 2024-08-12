В Егорьевске вручную сплели 500 маскировочных сетей для героев СВО

Глава округа поздравил волонтеров Совета ветеранов и других общественных организаций с юбилейным изделием. Также Сергей Евстигнеев искренне поблагодарил их за неоценимую помощь и вручил подарки тем, кто занимался плетением все лето.

Егорьевский Совет ветеранов недавно отметил значимое событие — там сплели 500-ю по счету маскировочную сеть. Волонтеры занимаются этим уже третий год, приближая победу русских бойцов на СВО. Сети вручную плетут ветераны вооруженных сил, правоохранительных органов, органов управления, городского Совета женщин, клуба ветеранов «Золотой запас». Также в этом принимают участие родные и близкие участников спецоперации, в том числе и мама одного из них — Татьяна Николаевна.

Штаб, созданный при окружной администрации, различные организации и местные предприятия помогают волонтерам с материалами для плетения. К слову, подобные точки по созданию сетей действуют в Комитета семей воинов Отечества, при храмах Егорьевска и не только. Изделия по мере готовности отправляются на фронт вместе с гуманитарной помощью. Так, 510 сетей будут доставлены туда уже на этой неделе.