В Егорьевске выбирают подрядчика на преображение сквера 60 лет Победы

В городском округе Егорьевск проведут благоустройство территории сквера 60 лет Победы и транзитной пешеходной зоны. Работы на общественном пространстве планируют завершить к 2025 году.

Изменения в сквере 60 лет Победы актуальны: место пользуется большой популярностью у жителей Егорьевска. Именно это общественное пространство победило на Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. По плану обновят не только сам парк, но и прилегающую к нему пешеходную зону на ул. Ленина.

В самом сквере будут менять асфальт и устаревшую плитку на тротуаре. Пространство заполнят новыми лавочками, урнами, осветительными приборами, поставят три детских игровых площадки. Для удобства отдыхающих установят навесы, оставят место под проведение мероприятий. Сквер заиграет новыми красками и станет комфортнее для жителей и гостей округа.

В текущем году началась подготовка к реализации проекта по благоустройству: дорабатывали и обсуждали детали, успешно провели экспертизу. В настоящее время стартовал отбор среди подрядчиков. Выбранной организации предстоит сдать преображенный объект в следующем году. На проведение ремонтно-строительных работ из средств федерального, областного и местного бюджетов выделено около 400 миллионов рублей.

Напомним, в Егорьевске обновили площадь Александра Невского и набережную реки Гуслицы. Следующий на очереди — парк «Пегас». Его аналогично хотят выдвинуть на конкурс.