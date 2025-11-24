В Егорьевском авиатехколледже курсанты высадили кедровый сквер в память о военнослужащих
Фото: [Фотограф: Диана Бобрышева]
В Егорьевском авиационном техническом колледже состоялась посадка кедрового сквера в память о военнослужащих. Инициатива принадлежала жителю города Генриху Фаляно и была реализована в год Защитника Отечества.
В посадке нового сквера участвовали представители администрации муниципального округа, руководство колледжа, общественные организации и курсанты. Руководитель местного отделения «Боевого братства» Сергей Сывороткин подчеркнул важность продолжения традиции устройства таких аллей, посвященных значимым датам в истории России.
Заместитель главы муниципального округа Сергей Евстигнеев отметил символическую значимость высаженных деревьев как напоминание об исторической памяти.
«Эти многолетние деревья многое переживут. И этот сквер будет говорить о том, что мы помним своих предков и историю своей страны», — сказал Сергей Евстигнеев.
Руководитель фракции «Единая Россия» Павел Фокин предложил участникам зафиксировать момент посадки на фотографии — он станет одним из значимых воспоминаний о колледже для курсантов.