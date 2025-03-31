В Егорьевском музее определили победителей VII Молодежного творческого фестиваля «Живые картины»

Конкурсантами стали девять студенческих команд. На протяжении 1,5 месяцев они исследовали полотна из музейной коллекции, чтобы на финале продемонстрировать полученные знания в виде сценических зарисовок. Поклонники театрального искусства и истории представили оригинальные работы.

«Живые картины» — это популярное развлечение просвещенной молодежи XIX — ХХ вв. Еще тогда они представляли собой костюмированную инсценировку популярных литературных или живописных произведений и давали возможность продемонстрировать эрудицию, художественный вкус и остроумие», — рассказали в Егорьевском музее.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Егорьевск ]

Финал конкурса приурочили героям своего времени. Все картины, представленные в музее, посвящены памяти прославившихся людей или исторических событий. Например, постановка студентов Медицинского колледжа рассказывает о боярыне Морозовой и о расколе Русской церкви. Ребята создавали картину под кураторством Людмилы Москалевой.

Команда Колледжа педагогики и искусства посвятила работу труду крестьян в советское время. Произведение студентов Егорьевского техникума «Призвание князя Пожарского» выполнено в технике хромолитографии.

«Есть литография, это такая гравюрка, которая получается при помощи оттиска. А хромолитография — это когда отдельными штампиками еще наносятся дополнительные цвета», — объяснил куратор команды Егорьевского техникума, методист туристско-информационного центра Константин Братчиков.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Егорьевск ]

Студенты справились с поставленной задачей. Они рассказали об историческом периоде, учли детали выбранной эпохи. В постановках ребята использовали музейные экспонаты, выбирали костюмы и соответствующее тематике музыкальное сопровождение. Директор музея Наталия Артемова сравнила процесс создания картины с расследованием детективной истории. Иногда в процессе сбора материалов открываются удивительные факты.

Сценические зарисовки оценивали работники культуры, молодежной политики и учреждений дополнительного образования. Победу одержала команда Егорьевского технологического института «Станкин», которая рассказала об истории владельца трактира. Он хотел пожертвовать счастьем дочери ради материального благополучия. Однако победила любовь. В сценической зарисовке можно рассмотреть различные приемы, например, кружка-шутиха и калач-обманка.

Участников фестиваля наградили дипломами и ценными подарками, предоставленными спонсорами. Для посетителей и членов жюри лучшим подарком стали незабываемые эмоции.