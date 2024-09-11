В егорьевском парке «Пегас» завершается строительство детской площадки

В егорьевском парке «Пегас» в рамках программы по инициативному бюджетированию завершается строительство детской площадки.

Новая детская площадка появится на территории г. Егорьевск по просьбе активных жителей. За реализацию именно этого проекта на портале «Добродел» проголосовали 750 жителей.

Специалисты уже подготовили основание, на котором разместится детская площадка. Рабочие устанавливают игровые формы лабиринта, города и качелей. Следующий этап — укладка прорезиненного покрытия, которое делает пребывание детей на территории более безопасным. Работы должны быть завершены примерно через две недели. Новая площадка соответствует современным стандартам и требованиям безопасности.

В парке «Пегас» находится еще одна площадка, которая была установлена в рамках инициативного бюджетирования. Игровой комплекс предназначен для активного времяпровождения детей младшего возраста и тех ребят, у кого выявлены ограниченные возможности здоровья.

После летней реконструкции парка на аллеях появились новые качели. Парк культуры и отдыха «Пегас» — старейшая площадка г.о. Егорьевск, предназначенная для отдыха горожан. На территории расположены аттракционы, летний кинотеатр, летнее кафе, детские и спортивные площадки. В 2025 году парку исполнится 150 лет со дня основания.