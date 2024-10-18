В Егорьевском Центре образования открыли новое мини-футбольное поле

В рамках инициативного бюджетирования в Егорьевске торжественно открыли новое мини-футбольное поле на территории Центра образования. Спортивное пространство позволит проводить время активно 300 ребятам из учебного заведения, а также жителям ближайших домов.

Долгожданное игровое пространство для учеников и местных жителей открыли торжественной церемонией. В ней поучаствовали представители администрации Егорьевска и комитета по образованию, руководство Центра, а также председатель Совета депутатов Михаил Лавров: он забил первый гол в новые ворота.

Во время события было сказано немало теплых и важных слов. Директор учреждения Екатерина Горчакова выразила благодарность депутату Мособлдумы и инициатору проекта Максиму Коркину, муниципальным властям и предпринимателям, которые помогли с обустройством и реализацией идеи.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Егорьевск ]

Само мини-поле сделали по всем современным стандартам комфорта и безопасности. Территорию устелили искусственным газоном, которому не страшны климатические перемены. На местности поставили скамейки запасных, навесы, новое ограждение и освещение. Заниматься на поле можно круглый год, причем не только местным ученикам, но и всем желающим.

Особенно актуальным современное пространство станет для воспитанников школы «Олимп». Нет сомнений, что их тренировки, но новом поле станут комфортнее и принесут большие результаты.