В Егорьевскую больницу поступило новое оборудование для исследования сетчатки глаз

По программе губернатора региона «Здравоохранение Подмосковья на 2024 год» в больницу на регулярной основе доставляют новое и современное оборудование. Теперь в распоряжение офтальмологов Поликлиники №1 предоставили офтальмологический автоматический рефрактометр, спроектированный с учетом инновационных технологий. Оборудование отличается простотой применения. Оно позволяет медикам получить точные результаты, необходимые для оценки состояния пациента и назначений о дальнейшем лечении.

«Мы очень рады, что у нас появился новый автоматический офтальмологический рефрактометр. Высокое качество аппаратов позволяет более точно поставить диагноз и оптимизировать работу врачей. Новое оборудование также поможет сократить время предоставления диагностических услуг в поликлиническом отделении, что очень важно в обеспечении доступности первичного звена здравоохранения для пациентов», — прокомментировал заведующий Поликлиники № 1, врач-офтальмолог Павел Владимирович Малый.

Аппарат работает таким образом. Через зрачок проходят и преломляются инфракрасные лучи. Они отражаются от сетчатки и попадают в зону видения специальных датчиков. Компьютер предоставляет данные о способности глаза преломлять свет. Врач понимает, есть ли необходимость в выписке рецепта на контактные линзы или очки.

Ранее в стационар Егорьевской больницы поступили хирургические комплексы, необходимые для проведения гинекологических и урологических операций.