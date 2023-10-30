В Екатеринбурге двое мужчин подрались из-за мешков с мусором

Как пишет URA.RU , ссылаясь на слова очевидицы, инцидент произошел в понедельник, тридцатого октября в ЖК «Просторы», который находится в микрорайоне Уктус города Екатеринбург.

Сообщается, что мусоровоз не может проехать к камере в доме 72 на улице Водоемной. Из-за того, что застройщик ведет работы, ее перекрыли. Однако, сбор мусора уже успели организовать в другом, соседнем жилом здании.

Несмотря на это, некоторые жильцы игнорируют объявления и продолжают выносить мусор в камеру. Другим же, естественно, это не нравится, поэтому они стараются наставить нарушителей «на путь истинный». Но благородные намерения в один момент переросли в настоящую драку из-за каких-то мешков с мусором.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, один из мужчин решил выбросить отходы в закрытую и переполненную камеру, на что не мог не обратить внимания другой жилец. Прохожие начали разнимать мужчин, а «управляющая компания при этом ничего не делает».