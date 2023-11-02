В Екатеринбурге кондуктор высадила из автобуса девочку, которая ехала на прием к кардиологу
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В Екатеринбурге кондуктор высадила из автобуса 10-летнюю девочку, у которой валидатор не принял оплату за проезд, сообщили в региональной прокуратуре.
У школьницы были деньги на карте, но по какой-то причине они не списались. Кондуктор отказалась провести оплату через свой терминал.
По словам матери девочки, дочь ехала на прием к кардиологу и из-за действий работника транспорта пропустила прием у врача.
Надзорные органы начали проверку.