В Екатеринбурге кондуктор высадила из автобуса девочку, которая ехала на прием к кардиологу

В Екатеринбурге кондуктор высадила из автобуса 10-летнюю девочку, у которой валидатор не принял оплату за проезд, сообщили в региональной прокуратуре.

У школьницы были деньги на карте, но по какой-то причине они не списались. Кондуктор отказалась провести оплату через свой терминал.

По словам матери девочки, дочь ехала на прием к кардиологу и из-за действий работника транспорта пропустила прием у врача.

Надзорные органы начали проверку.