В Екатеринбурге подросток провалился в коллектор с кипятком и чуть не сварился

Как сообщает URA.RU, инцидент произошел в четверг вечером, 26 октября. 14-летний школьник не заметил коллектор и упал в него. Если бы не проезжавший мимо водитель такси, последствия могли быть самые печальные, так как в коллекторе была горячая вода.

Отмечается, что рядом проезжала карета скорой помощи. Медики доставили пострадавшего мальчика в клинику, где ему была оказана все необходимая помощь.

«Подросток 2009 года рождения пострадал в Екатеринбурге из-за того, что провалился в открытый люк коллектора с горячей водой. На помощь к подростку бросился увидевший произошедшее водитель такси», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Там добавили, что прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга начала проверку по факту произошедшего.