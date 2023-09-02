В Екатеринбурге пострадали 11 человек из-за столкновения автобуса со столбом

Как сообщает KP.RU , водитель общественного транспорта наехал на препятствие в виде столба.

В Екатеринбурге произошла серьезная авария, в результате которой одиннадцать человек получили травмы. Инцидент случился на перекрестке улиц Сулимова и Омская. Известно, что водитель автобуса не справился с управлением транспорта и врезался в столб.

На месте дорожно-транспортного происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС, а пострадавших госпитализировали. На данный момент медики проводят осмотр, чтобы оценить их состояние и предоставить всю необходимую помощь.

Подобные аварии в очередной раз напоминают нам о важности соблюдения правил дорожного движения, а также осторожности за рулем.