В Екатеринбурге снесли незаконные автоматы-груши, но появилась новая проблема

В Екатеринбурге больше не встречаются незаконно установленные силовые автоматы в виде груш. По информации телеграм-канала «Екатеринбург. Главное», близкого к городской администрации, муниципалитет демонтировал более десяти таких аппаратов, а остальные были убраны самими владельцами.

Однако, демонтаж груш породил другую опасность: на тротуарах остались металлические крепления. В дневное время их еще можно заметить, но ночью они представляют серьезную опасность для пешеходов, так как о них легко споткнуться и получить травму.

Владельцы демонтированных автоматов смогут вернуть их, обратившись в суд. Однако, им придется возместить администрации затраты, понесенные при демонтаже.

Стоит напомнить, что власти Екатеринбурга намерены избавляться от всех объектов незаконной торговли в центральной части города. В соответствии с новыми правилами, владельцам тиров, силомеров, пунктов проката детских автомобилей и даже аттракционов, таких как «Лопни шарик», дается всего три часа на устранение принадлежащего им оборудования.

Таким образом, городские власти стремятся прекратить несанкционированную торговлю, которая разворачивается в районе Плотинки и других центральных мест с наступлением теплого сезона.

Ранее сообщалось, что вода из скважины в Екатеринбурге отправила гостей свадьбы в больницу.