Названа неожиданная причина массового отравления на свадьбе

Массовое отравление гостей на свадьбе в Екатеринбурге получило официальное объяснение от надзорных органов. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор по Свердловской области пишет MK.RU.

Специалисты установили, что предварительной причиной вспышки норовирусной инфекции стала вода из частной скважины, использовавшаяся для приготовления блюд и бытовых нужд.

Заболевание с симптомами острой кишечной инфекции было диагностировано у пяти гостей праздника, прошедшего в начале сентября. Расследование выявило грубые нарушения в организации банкета. Приготовление пищи осуществлялось силами хозяев мероприятия на кухне зала, а не профессиональными поварами. Для найма обслуживающего персонала владельцы зала использовали объявления в телеграм-канале, что исключало проведение обязательных медицинских осмотров.

Критическим нарушением стала эксплуатация скважины, обустроенной с отступлениями от санитарных норм. Лабораторный анализ проб воды показал наличие патогенных бактерий и норовирусов — высококонтагиозных возбудителей кишечной инфекции. Именно загрязненная вода, использовавшаяся в процессе готовки, стала источником заражения.

По итогам проверки деятельность банкетного зала приостановлена. В отношении его владельцев возбуждено административное дело. Материалы переданы в суд для принятия решения о полном и постоянном закрытии учреждения.

Отметим, что в СМИ изначально сообщали о 15 гостях свадьбы в уральской столице, которые отравились во время празднества.

