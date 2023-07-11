В Екатеринбурге температура воздуха достигла рекордного значения

Как сообщает RT , в одном из российских городов побит собственный температурный рекорд. Так в Екатеринбурге столбик термометра достиг +40 °C.

Лето в самом разгаре, однако, не во всех регионах страны. Но сейчас речь не о них. Согласно информации, опубликованной в социальных сетях Уралгидрометцентром, Екатеринбургу сейчас как никогда жарко. Хотя про «никогда» еще можно поспорить.

Максимальная температура воздуха, близкая к той, что была в этом году, зафиксирована в том же июле, только три года назад – в 2020. Тогда воздух прогрелся до рекордного значения в +39,1 °С.

Но сейчас собственный рекорд побит, и жара в ближайшие дни намерена упасть до +20 °С, обещая принести за собой осадки уже в предстоящую пятницу.