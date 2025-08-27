В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов по неожиданной причине

В Екатеринбурге произошел сход трамвая восьмого маршрута с рельсов, пишет портал e1.ru. Инцидент произошел в районе Уралмаша.

По данным издания, причиной чрезвычайного происшествия (ЧП) стали дорожные работы, проведенные в ночное время. Подрядная организация уложила асфальт между путями, но не предусмотрела необходимый желоб под реборду колеса, из-за чего движение трамваев стало невозможным.

Сразу после инцидента рабочие попытались исправить ситуацию, разрушив свежеуложенное асфальтное покрытие.

Пресс-служба мэрии Екатеринбурга подтвердила, что причиной схода трамвая стал технологический сбой в работе подрядной организации. В коммунальном предприятии «Гортранс» заявили о рассмотрении возможности взыскания убытков с виновной стороны.

Это уже не первое происшествие с трамваями в уральской столице этим летом. В июле на площади Коммунаров трамвай тоже сошел с рельсов и снес ограждение, из-за чего движение было парализовано на полтора часа. Тогда причиной ДТП стала неисправность стрелки на путях.

