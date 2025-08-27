В Уфе мужчина зарыдал над телом погибшего в ДТП сына

«Прости, пожалуйста», — произносит мужчина сквозь слезы, склонившись над телом подростка.

Автокатастрофа произошла 26 августа в Уфе. 12-летний мальчик, ехавший на питбайке, столкнулся с автомобилем повышенной проходимости. Прибывшие на место происшествия медики оказались бессильны — школьник скончался до их приезда. На снимке с места аварии виден мотоциклетный шлем, лежащий на земле.

Ранее сообщалось, что в Самарской области машина насмерть сбила двоих детей.