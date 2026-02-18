В Екатеринбурге вынесли приговор стрелявшему у храма мужчине

В Екатеринбурге Ленинский районный суд поставил точку в деле о стрельбе у храма «Большой Златоуст». Фигурант — Роман Штадлер — приговорен к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел еще 15 октября 2023 года, но широкую огласку получил лишь весной 2025-го, когда видео попало в интернет.

В тот день Штадлер вместе с подругой вышел из бара в шесть часов утра. Находясь в нетрезвом состоянии, он достал пневматический пистолет и выстрелил в воздух прямо у стен храма.

Прокуратура квалифицировала действия россиянина как грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и создающее угрозу применения насилия. Потерпевшим по делу признан автомобилист, который проезжал мимо.

Защита настаивала на отсутствии состава преступления и просила оправдать подсудимого. Однако суд встал на сторону обвинения. При вынесении приговора учли и еще один эпизод — в феврале 2025 года Штадлер снова стрелял, на этот раз в Таллинском переулке города. У него дома нашли тот самый пневматический пистолет.

