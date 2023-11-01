В Екатеринбурге задержали «БДСМ-грабителя»

В Екатеринбурге задержали грабителя, который под предлогом БДСМ-игр, раздел и связал девушку, а затем похитил у нее ценности и деньги, сообщает SHOT.

По информации канала, 36-летняя познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Спустя какое-то время она пригласила кавалера к себе домой.

Пара решила заняться ролевыми играми. Мужчина раздел женщину, привязал ее к кровати, а потом избил явно сильнее, чем требовалось по «сценарию». Даме пришлось рассказать, где лежат драгоценности, деньги и банковские карты. Любовник скрылся с добычей на общую сумму в 200 тысяч рублей.

Через несколько дней мужчина был задержан полицией. БДСМ-любовником оказался 37-летний житель Тюмени. Ранее он был судим за побег из мест лишения свободы, кражу и незаконный оборот оружия, а в настоящее время находился в розыске за уклонение от административного надзора. Теперь ему светит срок по статье «грабеж».